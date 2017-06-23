Ярославль, 23 июня, 2017, 13:44 — ИА Регнум. В Ярославле появится школа конного биатлона. Информацию об этом публикует сайт ДОСААФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Publicdomainpictures.net Всадник

В Москве президент Федерации конного спорта России (ФСКР) Марина Сечина и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков подписали соглашение о сотрудничестве, которое среди прочего предполагает проведение в августе презентации военно-прикладной дисциплины «конный биатлон». Первая школа обучения по этой дисциплине должна появиться на базе многофункционального военно-патриотического комплекса в конце года в Ярославле. В дальнейшем планируется создание сети конно-спортивных центров военно-прикладной направленности в других городах.

Как сообщили в ярославском региональном отделении ДОСААФ России, многофункциональный военно-патриотический комплекс сейчас строится. Открыть его планируют в сентябре. О создании школы конного биатлона в ярославском отделении организации ничего не знают. Также не знают об этом и в областной федерации конного спорта.

«Это выигрышный вид спорта. Он привлечет внимание зрителей и хорошо, если он появится в Ярославле. Только очень странно, что его собираются развивать не на базе конно-спортивных школ. Где военно-патриотический центр найдет лошадей? Мне кажется, что проще научить умеющих ездить на лошади стрелять, чем стрелков обучать езде», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в одной из конно-спортивных школ.

Конный биатлон стали развивать в подмосковном клубе «Maxima Stables» в прошлом году, который проводит турниры по этой дисциплине. Правила похожи на обычный биатлон. Только вместо штрафного круга добавляются к общему времени секунды за каждый промах.