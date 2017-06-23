Москва, 23 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Компания ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС», представляющая интересы Nissan в России, отзывает 8270 автомобилей Infiniti, под отзыв попадают модели F35, FX45, М35 и М45, сообщение об отзыве было размещено 23 июня на сайте Росстандарта.

Значок Infiniti

Под отзыв попадают автомобили, сошедшие с конвейера заводов Nissan в период с апреля 2006 года по март 2010-го. Список VIN-кодов автомобилей, попадающих под отзывную кампанию, опубликован на сайте Росстантарта.

Причиной отзыва автомобилей является дефект газогенератора подушки безопасности, свойства размещенного в нем горючего вещества могут ухудшаться со временем из-за воздействия влажности и температуры окружающей среды.

В сервисных центрах специалистами на моделях М35 и М45 будет заменен газогенератор подушки безопасности, а на моделях F35 и FX45 подушка безопасности пассажира будет заменена полностью. Работы будут выполняться для автовладельцев бесплатно.

Автовладельцы могут самостоятельно определить, требуется ли им посетить сервисный центр, сравнив VIN-код автомобиля с кодами, опубликованными на сайте Росстандарта. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в свою очередь проинформирует владельцев о необходимости проведения сервисных мероприятий.

Напомним, в марте 2017 года Nissan уже отзывал в России модели Q30 и QX30, произведенные в период с 10 августа по 27 сентября 2016 года. Причиной отзыва тогда также стали подушки безопасности и горючее вещество их газогенератора.