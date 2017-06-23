Москва, 23 июня, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро понизились к рублю на 24 июня. Об этом свидетельствуют данные Банка России за 23 июня.

ИА REGNUM Курс валют к рублю

Так, официальный курс доллара к рублю снизился на 49,18 копейки и составил 59,6564 рубля. Официальный курс евро уменьшился на 47,15 копейки и составил 66,6780 рублей.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 24 июня, снизилась до 62,81 рубля (+ 48,27 коп.).

Напомним, накануне Банк России повышал официальные курсы доллара и евро — на фоне падения биржевого курса рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня ведущий эксперт компании АНАЛИТИКА Онлайн Владимир Чернов высказал мнение, что рубль рискует дешеветь еще долгое время.

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