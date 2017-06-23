Киев, 23 июня, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser 23 июня в 10:40 в центре Киева, сообщают украинские СМИ.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

Согласно сообщениям, во время взрыва внутри автомобиля находился директор элитного дачно-строительного кооператива в Севастополе Герман Гайдук. По различным данным, автомобиль не слишком сильно повредило взрывом, задело также ближайшие машины и здания.

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Как сообщают СМИ, 47-летний Гайдук пострадал от взрыва, ему оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, взрыв был вызван «бандитскими разборками» за лучшие участки севастопольского кооператива Гайдука.

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«Членами кооператива и владельцами роскошных особняков являются [представители] севастопольской элиты: бывшие руководители судов, прокуратуры, СБУ (Службы безопасности Украины), СЭС (санэпидемстанций) Севастополя», — написал журналист на своей странице в Facebook.

Напомним, 22 июня в центральной части столицы Украины был зарезан военнослужащий ВСУ, служивший в Донбассе, глава Всеукраинского профсоюза работников-мигрантов Украины Сергей Олейник.