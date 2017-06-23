Москва, 23 июня, 2017, 14:30 — ИА Регнум. 23 июня в Московской консерватории после реставрации вновь открыли Рахманиновский зал. Ему вернули первоначальный облик и привели в соответствие с задумкой архитектора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахманиновский зал Московской консерватории после реставрации

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахманиновский зал Московской консерватории после реставрации

Как заявил на открытии глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, полностью реставрационные работы в консерватории планируются закончить к 2020 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Левкин и Александр Соколов

«Начинается новый этап реставрационных работ Рахманиновского зала консерватории им. И. Чайковского, когда они будут совмещены с реконструкцией третьего учебного корпуса на ул. Большая Никитская», — отметил Сергей Левкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахманиновский зал Московской консерватории после реставрации

В ходе реставрации, заявил ректор консерватории Александр Соколов, Рахманиновскому залу был передан первоначальный традиционный вид, каким он задумывался при строительстве.

«Стены зала выкрашены в традиционные для него голубые тона, как, кстати, и главный зал консерватории, в оформлении которого опять преобладают традиционные для него оливковые тона. При работах в Рахманиновском зале особое внимание уделялось сохранению и улучшению его акустических качеств. Здесь неоднократно проводились ремонтные работы, на стенах образовались многочисленные слои краски, которые вредили акустики. Теперь все проблемы удалось решить, старые наслоения на стенах зала убраны, что существенно улучшило его акустические свойства. Также при реставрационных работах огромное внимание уделялось мебели, ее тоже подбирали с соблюдением требований акустики, материалы для обивки выбирались с особенной тщательностью», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Репетиция хора в обновленном Рахманиновском зале

Соколов также напомнил, что первоначально зал использовался для синодального пения, теперь здесь будет чаще выступать хор, проводить экзамены.

«Обычно это мероприятия проходят в открытом режиме, так что каждый желающий может прийти послушать хоровое пение», — заявил он.

Александр Соколов заметил, что с окончанием работ консерватория вновь обрела целостность, вернув все свои залы — Большой, Малый, Рахманиновский и имени Мясковского (Белый). У каждого зала имеется свое традиционное предназначение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Репетиция хора в обновленном Рахманиновском зале

Теперь работы продолжат в других зданиях и помещениях. Серьёзные изменения, например, претерпят общежития: после реконструкции количество проживающих в них студентов увеличиться вдвое. Планируется перестроить библиотеки, сделав доступной большинство скрытой сейчас учебной литературы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахманиновский зал Московской консерватории после реставрации

Напомним, реставрация Московской консерватории началась в 2010 году с Большого зала. Его открыли в июне 2011 года. Через год, в 2012 году был сдан в эксплуатацию корпус в Среднем Кисловском переулке, где появилось дополнительно 40 учебных классов. В сентябре 2013 года состоялась церемония открытия Второго учебного корпуса и Концертного зала имени Мясковского (Белого зала). Рахманиновский зал находится в западном флигеле главного здания с 3-м учебным корпусом.