Сыктывкар, 23 июня, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Коми организовала проведение проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в деятельности АО «Интауголь». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Как пояснили в прокуратуре, на участке квершлага № 842 шахты находились трое горняков. При выполнении ими демонтажных работ обрушилась кровля горной выработки. В результате обвала под металлическими конструкциями и породой погиб один горнорабочий. Двое других получили легкие травмы и самостоятельно покинули место обвала.

Сейчас бойцы Интинского гарнизона военизированной горноспасательной части и работники шахты ведут аварийно-спасательные работы.

«Происшествие предварительно квалифицируется как несчастный случай на производстве», — пояснили в прокуратуре Коми.

В настоящее время его расследование будет проведено с участием представителей Печорского управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в Республике Коми. На месте происшествия находится прокурор города Инты.

Как ранее сообщало, следствие органы организовали доследственную проверку по поводу ЧП на шахте «Интауголь». По результатом ее будет принять решение: возбуждать или нет уголовное дело.