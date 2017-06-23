Владивосток, 23 июня, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Крупнейший японский лайнер Asuka II с 500 туристами на борту пришвартовался у Морского вокзала Владивостока, об этом сообщает сегодня, 23 июня, пресс-служба администрации Приморского края.

663highland Лайнер Asuka II

Церемония приветствия иностранных гостей началась на территории Морского вокзала в 8:00 утра по местному времени. Сначала отряд барабанщиц Дальрыбвтуза исполнили праздничный барабанный бой, а затем местные творческие коллективы города показали гостям свои вокальные и танцевальные номера.

На нижней площадке вокзала гости могли приобрести различные сувениры: матрешки, расписные игрушки, а также мёд и варенье из шишек.

«Гости прибыли к нам из японского порта Акита и дальше их снова ждет Япония — порт Фусики. Во Владивостоке они пробудут до вечера и за это время успеют посетить самые основные достопримечательности города, а также прокатиться на электричке по Транссибирской магистрали и прогуляться по центральным улицам», — сообщили специалисты Владивостокского морского терминала.

По информации администрации, в этом году круизные суда в Приморье зайдут рекордные 14 раз.

Напомним, что круизный лайнер Asuka II вмещает в себя более 600 туристов. Длина морского судна — ­ 241 м, а ширина ­ — 29 м. Мощность двух дизельных двигателей развивает скорость до 22 узлов.