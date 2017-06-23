Наступивший, 757-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением слов бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявившего 20 марта на заседании Верховной рады, что государство плохо помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ), в то время как «земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Особенно экс-президент недоволен работой по сооружению фортификационных линий для ВСУ. По его словам, в эксплуатацию введено менее 10%, а спрашивать не с кого: правительства нет и «парламент теряет свою контрольную конституционную функцию».

Тем временем непосредственно в зоне СВО только за последние сутки группировка войск «Центр» Вооружённых сил России поразила 350 целей ВСУ, в том числе 16 опорных пунктов противника. В 60 районах были задействованы более 100 позиций полевой артиллерии, информировал 21 марта начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

На купянском направлении «опорник» и скопление живой силы уничтожила ударная группа армейской авиации ВКС. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Видеокадры опубликовало Минобороны.

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