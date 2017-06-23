Калуга, 23 июня, 2017, 13:23 — ИА Регнум. 94% всех поступлений в бюджет калужского региона составляют налоговые доходы. В 2017 году доход от налоговых выплат вырос на 20%. Об этом 22 июня заявил на совещании губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На совещании

По словам главы региона, рост налоговых поступлений происходит за счёт развития промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортного комплекса, малого и среднего бизнеса. В 2016 году налоговые доходы консолидированного бюджета выросли на 6,2%, а в 2017 темп их роста составляет 20%.

«Рост поступлений достигнут по всем налогам. Калужская область стала практически единственным регионом, который за последнее время вошел в число регионов-доноров», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Он заявил о стремлении региона к дальнейшему развитию самостоятельности.

«Если брать объём собственных доходов консолидированного бюджета Калужской области в расчёте на каждого её жителя, то она по этому показателю уступает только Москве и Московской области», — отметил Артамонов.

В числе источников для дополнительных налоговых поступлений в бюджет губернатор также назвал легализацию «серых зарплат». Он призвал сотрудников налоговой службы инициировать на федеральном уровне ужесточение ответственности к неплательщикам налоговых и страховых взносов.

Ещё один источник пополнения бюджета заключён в легализации объектов налогообложения и выявлении неиспользуемых сельхозугодий. По словам Артамонова. необходимо внести поправки в действующее законодательство в части предоставления субъектам РФ доступа к информационным базам, содержащим сведения о налоговых отчислениях предприятий. Регионам необходимо видеть эти цифры, чтобы иметь возможность воздействовать на неплательщиков.

Кроме того, Анатолий Артамонов считает, что целесообразно доставлять уведомления и квитанции на уплату налогов непосредственно в почтовый ящик по месту жительства налогоплательщика.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор калужской коммерческой организации подозревается правоохранительными органами в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.

Глава фирмы в нарушение законодательства о налогах и сборах, во избежание списания денежных средств в счёт задолженности по налогам, осуществлял расчёты с контрагентами через расчётные счета учредителя. Недоимка по налогам с организации составляет более трех миллионов рублей. Подозреваемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы.