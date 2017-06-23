В Калужской области хотят ужесточить наказание за неуплату налогов
Калуга, 23 июня, 2017, 13:23 — ИА Регнум. 94% всех поступлений в бюджет калужского региона составляют налоговые доходы. В 2017 году доход от налоговых выплат вырос на 20%. Об этом 22 июня заявил на совещании губернатор области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы региона, рост налоговых поступлений происходит за счёт развития промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортного комплекса, малого и среднего бизнеса. В 2016 году налоговые доходы консолидированного бюджета выросли на 6,2%, а в 2017 темп их роста составляет 20%.
«Рост поступлений достигнут по всем налогам. Калужская область стала практически единственным регионом, который за последнее время вошел в число регионов-доноров», — подчеркнул Анатолий Артамонов.
Он заявил о стремлении региона к дальнейшему развитию самостоятельности.
«Если брать объём собственных доходов консолидированного бюджета Калужской области в расчёте на каждого её жителя, то она по этому показателю уступает только Москве и Московской области», — отметил Артамонов.
В числе источников для дополнительных налоговых поступлений в бюджет губернатор также назвал легализацию «серых зарплат». Он призвал сотрудников налоговой службы инициировать на федеральном уровне ужесточение ответственности к неплательщикам налоговых и страховых взносов.
Ещё один источник пополнения бюджета заключён в легализации объектов налогообложения и выявлении неиспользуемых сельхозугодий. По словам Артамонова. необходимо внести поправки в действующее законодательство в части предоставления субъектам РФ доступа к информационным базам, содержащим сведения о налоговых отчислениях предприятий. Регионам необходимо видеть эти цифры, чтобы иметь возможность воздействовать на неплательщиков.
Кроме того, Анатолий Артамонов считает, что целесообразно доставлять уведомления и квитанции на уплату налогов непосредственно в почтовый ящик по месту жительства налогоплательщика.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор калужской коммерческой организации подозревается правоохранительными органами в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.
Глава фирмы в нарушение законодательства о налогах и сборах, во избежание списания денежных средств в счёт задолженности по налогам, осуществлял расчёты с контрагентами через расчётные счета учредителя. Недоимка по налогам с организации составляет более трех миллионов рублей. Подозреваемому грозит наказание до 5 лет лишения свободы.