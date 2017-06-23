Москва, 23 июня, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Закон, направленный на оперативное пресечение доступа к так называемым «зеркалам» пиратских сайтов, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Речь идет также о «зеркалах» сайтов, в отношении которых были приняты судебные решения о так называемой «вечной блокировке».

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Так, устанавливается запрет на размещение в интернете сайтов, сходных до степени смешения с сайтами, доступ к которым ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав, или информации, необходимой для их получения.

Определен и порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. В частности, на операторов связи возлагается обязанность в течение суток с момента получения ими от Роскомнадзора соответствующего требования ограничивать доступ к копии заблокированного сайта.

Операторы поисковых систем обязуют прекратить выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц сайтов в интернете, доступ к которым ограничен на основании соответствующего решения Московского городского суда, а также выдачу сведений о доменном имени и об указателях страниц копии заблокированного сайта.