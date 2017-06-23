Киев, 23 июня, 2017, 12:59 — ИА Регнум. Украина не импортирует уголь из России, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 23 июня «Укринформ».

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По его словам, ни одно украинская компания не импортирует российский уголь. Вместо этого правительство пытается найти других экспортеров, а также перевести предприятия, зависимые от угля, на другие виды топлива.

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«Мы делаем замещение угля на другие виды топлива, особенно антрацитовой группы», — сказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее радикалы потребовали от Киева полного прекращения торговли углем с Россией, а также с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), угрожая в противном случае начать блокаду железнодорожных путей с РФ.

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Напомним, энергетический кризис на Украине начался в начале 2017 года после блокады радикалами Донбасса. Позже Киев объявил о государственной блокаде Донбасса по решению Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о запрете любых грузоперевозок между Украиной и ДНР и ЛНР.