Киев, 23 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Идея объявить импичмент украинскому президенту Петру Порошенко начала зреть с того момента, как он стал наживаться на войне, заявила 23 июня журналистам глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«С того момента, когда он начал зарабатывать на крови, начал зарабатывать на войне вместе со своим коррумпированным окружением», — сказала она.

Комментируя инициативу объявить Порошенко импичмент, однопартиец Тимошенко Сергей Власенко сказал, что Порошенко давно этого заслуживает.

«Он уже пять раз заслужил импичмент», — сказал Власенко.

Депутат считает, что Порошенко подпитывает войну в Донбассе. Он платит в российский бюджет налоги, на которые приобретается вооружение «для войны против украинских военных».

«Выйдите, спросите у людей, — предложил он. — Дай вам Бог от двух из десяти услышать цензурную лексику по отношению к тому, что сегодня вытворяет действующая власть».

Напомним, 23 июня в Киевском областном совете объявили поддержку импичмента Порошенко. Обращение поддержали 57 депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители «Батькивщины» заявили, что готовят законодательные изменения, которые позволили бы отправить действующего президента в отставку. Как пояснила авторитетный украинский юрист, пока законодательной базы, позволяющей объявить Порошенко импичмент, нет.

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