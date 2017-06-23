Москва, 23 июня, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил не торопиться с отказом от «новогодних каникул» и обсудить предложение КПРФ с гражданами РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Пименов Юрий. Новый год

В ходе заседания депутат Госдумы Николай Коломейцев предложил включить в календарь рассмотрения вопросов нижней палаты парламента на июль законопроект об отмене январских «длинных праздников».

Володин предложил обсудить целесообразность инициативы с гражданами страны.

«Что касается с голоса предложения пожертвовать выходными январскими и ввести выходной день 7 ноября — так вот такие вопросы надо обсуждать с гражданами РФ, и переносы делать эмоционально в преддверии праздников — нас не поймут», — отметил спикер Госдумы. «Давайте все это обсуждать, а дальше будем говорить о целесообразности, а то все подумают, что все всерьез хотят этим заняться», — добавил он.

Законопроект, отменяющий «новогодние каникулы» и делающий 31 декабря нерабочим днем, внесли в Госдуму депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Предлагается также сделать нерабочим 7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции, «события XX века всемирного значения, оказавшее огромное влияние на ход мировой истории».