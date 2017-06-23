Москва, 23 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Вопросы создания российских мессенджеров обсудили депутаты Госдумы в ходе встречи с главой ФСБ Александром Бортниковым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (ЛДПР).

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«Думаю, потребуется изменение законодательства для внедрения в России своих мессенджеров и развития микросхем», — отметил парламентарий.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился с открытым письмом к Павлу Дурову с требованием зарегистрировать Telegram в качестве распространителя информации. Если реакции на письмо не будет, «Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения», — отметил Жаров.