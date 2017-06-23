Петрозаводск, 23 июня, 2017, 12:42 — ИА Регнум. В поисках пропавших детей уже обследовано более 220 квадратных километров акватории и прилегающей территории на Ладожском озере, об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Карелии.

Евгений Давыдов ИА Красная Весна Берег. Ладожское озеро. Валаам

В поисках участвуют более 270 человек, в том числе спасатели, водолазы и добровольцы, а также десятки единиц техники на суше и в небе, среди которых подводный аппарат «FALKON», гидролокаторы, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

«Работы прекращают только на дозаправку, но судьба троих подростков, которые перевернулись на лодке, до сих пор не известна. Выплыть удалось только двоим», — отметили в пресс-службе.

Двоих спасшихся детей после полного обследования в больнице города Сортавала отпустили домой, их здоровью ничего не угрожает.

«Родителям пропавших подростков так же оказывается всесторонняя помощь, с ними работают психологи Главного управления МЧС России по Республике Карелия и Северо-западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России», -­ подчеркнули в ведомстве.

Поиск детей продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня вечером, в Импилахтинском заливе Ладожского озера перевернулась лодка с пятью детьми 15−17 лет. Двое из них смогли выбраться на берег и были доставлены в Центральную районную больницу города Сортавала. Судьба троих детей неизвестна.