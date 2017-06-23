Красногорск, 23 июня, 2017, 12:33 — ИА Регнум. В Московской области с 26 июня начинается традиционный сбор урожая клубники. На следующей неделе ягоды появятся на прилавках Москвы и области, сообщили в областном Минсельхозе.

Free-images.gatag.net Клубника

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, «холодное, дождливое лето немного отсрочило эту дату. Но агрономы уверяют, что обильные дожди ягоде пошли только на пользу».

«В этом году ожидается хороший урожай — 1 тыс. тонн ягоды и в первую очередь за счет увеличения площади посевной под клубнику», — пояснил Разина.

«Импортная ягода, может, и стоит дешевле. Но подмосковная клубника полностью свободна от нитратов. Она не обрабатывается различными веществами — экологически чистая, душистая и сладкая ягода», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня эксперты прогнозировали, что объём урожая клубники снизится из-за аномально холодного мая и начала июня. Как заявлял доктор сельскохозяйственных наук, президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин: «Урожай будет ниже примерно на 20−30%. С учетом сырости и холодов, условно следует ожидать половину от планируемого».

При этом цены на рынке в начале июня взлетели примерно на 30−40%.