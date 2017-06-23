Багдад, 23 июня, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Теракт в провинции Ирака Амбар 23 июня унес жизни по меньшей мере девяти человек, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Террорист смертник находился в группе из четырех человек, остальные трое не смогли добраться до места назначения и были ликвидированы силами безопасности.

«Вооруженные силы смогли уничтожить трех смертников, после того как те были заблокированы в одном из домов города», — заявил высокопоставленный источник в полиции.

«Четвертому удалось скрыться, а затем привести в действие взрывное устройство в толпе мирных жителей и солдат», — добавил источник.

По словам полиции, в результате взрыва погибли восемь человек и один военнослужащий, еще 11 человек получили ранения.

Напомним, террористический акт произошел в провинции Анбар, граничащей с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией. Провинции изначально была опорным пунктов боевиков, прежде чем они смогли в 2014 году распространить свою влияние на другие провинции государства.