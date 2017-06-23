Москва, 23 июня, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил блокировку Telegram, если администрация мессенджера продолжит нарушать российское законодательство и не предоставит данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации.

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В заявлении чиновника, опубликованном на сайте Роскомнадзора, говорится, что сотрудники ведомства практически ежедневно направляют в Telegram письма с разъяснениями требований закона. Однако администрация мессенджера на эти обращения не отвечает.

«Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны», — заявил Александр Жаров.

Глава Роскомнадзора отметил, что включение в реестр организаторов распространения информации означает лишь готовность компании работать по российским законам. Правовой статус Telegram в стране не изменится.

«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство», — добавил Александр Жаров.