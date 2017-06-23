Хама, Сирия, 23 июня, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Шесть крылатых ракет «Калибр» были выпущены по объектам террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии фрегатами и субмариной ВМФ России. В результате ракетного удара уничтожены командные пункты и крупные склады боеприпасов в провинции Хама, сообщает 23 июня Минобороны России.

Mil.ru Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

Пуск «Калибров» осуществили фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», находящиеся в восточной части Средиземного моря. Подводная лодка «Краснодар» выполнила пуск, находясь на глубине.

Ракеты были направлены на объекты террористов в районе города Акербат в сирийской провинции Хама. Итогом внезапного массированного удара стало уничтожение пунктов управления и крупных оружейных складов боевиков.

Как отметили в военном ведомстве, арсенал террористов сдетонировал после «ювелирного попадания крылатой ракетой». Затем воздушными ударами бомбардировщиков ВКС РФ были уничтожены остатки объектов и живой силы противника.

Напомним, крылатые ракеты «Калибр» были применены для атаки позиций террористов в мае 2017 года. Тогда они были направлены на позиции боевиков в районе Пальмиры.

Как рассказал в эфире радио Sputnik военный специалист, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин, «Калибры» задействуют только при ударах по целям особой важности. Каждая такая ракета — очень дорогостоящий снаряд, потому целесообразно их использовать лишь в отдельных случаях.

«Соответственно, в данной ситуации применение этих ракет также обусловлено какими-то стратегическими военными целями на территории Сирии, задачами уничтожения важных объектов инфраструктуры боевиков», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Минобороны России также сообщало об уничтожении важного объекта — здания на юге сирийской Ракки, где проходило совещание главарей террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Массированный авиаудар по цели нанесли 28 мая 2017 года самолеты Су-34 и Су-35 ВКС РФ.

В результате были уничтожены не только сотни рядовых боевиков, но и ряд членов высшего военного совета группировки. Предположительно, среди них находился и главарь террористической организации Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади.

Отмечалось, что информация о ликвидации аль-Багдади проверяется по различным каналам. Тем не менее, о результатах операции было доложено верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину. Президент США Дональд Трамп также уведомлен о возможной гибели аль-Багдади, сообщили в Белом доме.

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