Ярославль, 23 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В Ярославле состоялся Совет регионов общественной организации «ОПОРА России», межрегиональное совещания уполномоченных по защите прав предпринимателей и всероссийское совещание по развитию малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена.

Yarregion.ru Встреча в правительстве ЯО

В работе форума предпринимателей приняли участие президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин и федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Всероссийское совещание по развитию малого и среднего бизнеса собрало более 300 делегатов из всех регионов страны. В его работе приняли участие представители государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления областного центра, промышленники и актив общественных организаций предпринимателей.

Проблемы и вопросы развития предпринимательства в Ярославской области обсуждались в ходе рабочей встречи президента «ОПОРЫ России» Александра Калинина, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым. Глава региона отметил, что за счет федерального и областного бюджетов в поддержку малого и среднего бизнеса в Ярославской области инвестировано 360 млн рублей, сохранено более 7 тысяч рабочих мест. Власти региона возлагает большую надежду на малый бизнес в сфере развития туризма.

«Основные задачи государственной поддержки бизнеса мы видим в формировании благоприятного предпринимательского климата. Малым и средним предприятиям предоставляется комплексная финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка. Мы снимаем административные барьеры, максимально сокращаем сроки получения разрешительной документации. Особое внимание — процедурам по подключению к инженерным сетям и выдаче разрешений на строительство», — сказал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Очень важно, что в области системно взялись за подключение к газораспределительным сетям. Регионов, которые подходят к работе с «Газпромом», газораспределительными организациями и предпринимателями — крайне мало, их единицы», — сказал Александр Калинин.

В рамках форума обсуждали барьеры, которые мешают местным товаропроизводителям занять достойное место в торговых сетях, контрольно-надзорную деятельность регулирующих бизнес органов, наведение порядка в таких сферах, как нестационарная торговля и частные перевозки. Выработанные по итогу законодательные инициативы будут направлены в Государственную Думу РФ.