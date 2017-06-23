Абакан, 23 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Хакасия подсчитывает ущерб, нанесённый стихией. Сильный дождь, шквалистый ветер и град 22 июня обрушились на Ширинский район.

Скриншот со страницы группы «АБК — город Абакан». Vk.com Град размером с куриное яйцо обрушился на Хакасию

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 июня, в правительстве Хакасии, оказание помощи пострадавшим в результате стихии стало главной темой экстренного совещания. Глава региона Виктор Зимин поручил межведомственной комиссии приступить к оценке ущерба. В настоящее время имеется информация о повреждении кровли детских садов, школ. На базе дома культуры села Шира подготовлен к развертыванию пункт временного размещения вместимостью в 500 человек.

Градовая стихия обрушилась на Ширинский район вечером 22 июня. На территории озера Беле градины достигали размера куриного яйца. Получили различные повреждения автомобили отдыхающих, в частности у машин разбиты стёкла. Некоторые туристы получили травмы разной степени тяжести. По данным республиканских властей, за медицинской помощью обратились пять человек, госпитализация не потребовалась.

Нанесён ущерб ряду населенных пунктов и хозяйств Ширинского и Боградского районов. В частности, повреждены социальные объекты и жилые домовладения в селах Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное. Из-за шквалистого ветра отключилась электроэнергия в населенных пунктах Ширинского района. Сложности с восстановлением электроснабжения возникли в населенных пунктах Мендоль, Целинное (28 домов) и Шира (пять домов). Также пострадали сельскохозяйственные угодья. Министр сельского хозяйства Хакасии Александр Башков отметил, что ущерб в данный момент устанавливается.

По словам председателя республиканской комиссии по ЧС Владимира Крафта, в муниципалитетах Хакасии уже организована работа по оценке ущерба, причиненного штормом и градом. Привлечены сотрудники полиции и страховые компании.

«Принимая во внимание факт большого числа отдыхающих из других регионов на озере Беле, в кратчайшие сроки будет организована работа по оформление необходимых документов для получения страховых выплат по месту жительства», — говорится в сообщении правительства Хакасии.

По прогнозу Хакасского гидрометцентра, сегодня, 23 июня, сохраняется вероятность возникновения нового штормового ветра до 25 м/с, гроз, града.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июня штормовой ветер с грозой обрушился на город Барнаул Алтайского края. В результате стихии возникли проблемы с подачей электроэнергии. Встали трамваи и троллейбусы. Жители районов края и пригорода Барнаула публиковали в соцсетях многочисленные фотографии градин, которые в обилии засыпали садовые участки и огороды.