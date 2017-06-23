Грозный, 23 июня, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Разговор о принципах работы современной медиасферы состоится в рамках молодежной международной медиашколы «Грозный 2017», которая пройдет с 16 по 21 июля в столице Чеченской Республики городе Грозный.

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Организаторами медиашколы являются Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, ИА REGNUM и Министерство Чеченской Республики по делам молодежи. К участию приглашаются молодые журналисты из России, Армении, Грузии, Белоруссии, Узбекистана, Молдавии, Киргизии и Казахстана.

В качестве лекторов на мероприятии выступят журналисты и главные редакторы информационных изданий России, известные блогеры, общественные и государственные деятели. Участники обсудят трансформацию современной системы СМИ, возрастание роли гражданской журналистики. В рамках мастер-классов молодые журналисты научатся грамотному использованию социальных сетей и технологий при создании собственного СМИ.

Помимо лекционных и практических занятий участников ждет экскурсионная программа. Также молодые журналисты посетят мемориальное кладбище «Город ангелов» в городе Беслане и смогут возложить цветы к могилам погибших в результате теракта в школе №1 1 сентября 2004 года.

По вопросам участия в международной молодежной медиашколе «Грозный 2017» обращаться по следующему адресу: rbmcentre@gmail.com.