Минск, 23 июня, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства финансов Белоруссии Ирина Комар подтвердила Sputnik информацию о том, что власти Белоруссии разместили два транша еврооблигаций в общем объеме $1,4 млрд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Муза

«Беларусь по итогам road show разместила евробонды на сумму в $1,4 млрд, — говорится в сообщении. — Примечательно, что спрос на еврооблигации из Беларуси составил $3,1 млрд».

Отмечается, что доходность длинного выпуска установлена на уровне 7,625% годовых, короткого транша — 7,125%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 июня Белоруссия начала подготовку (road-show) к выпуску ценных бумаг путем встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками из США и ЕС. Организаторами road-show выступят Citigroup Inc., Raiffeisen Bant International AG и Банк Развития Белоруссии.

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