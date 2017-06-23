Москва, 23 июня, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Власти города Лас-Вегас (штат Невада, США) наложили арест на собственность российского бизнесмена Тельмана Исмаилова, бывшего хозяина Черкизовского рынка в Москве. В американском городе арестован торговый центр, которым владеет Исмаилов, пишет 23 июня газета «Коммерсантъ».

Victor Арест

Арест произошел после иска Банка Москвы, обвинившего Исмаилова в мошенничестве. Банк Москвы узнал о том, что объявленный банкротом Исмаилов имеет активы в США. Между тем, он накопил большую задолженность перед российскими кредиторами: московская кредитная организация оценивает ее в 19 млрд рублей.

Известно, что у Исмаилова на Сейшельских островах зарегистрирована компания Vesto Trading Limite, функционирующая на Кипре. 22 февраля 2017 года юристы Банка Москвы обратились в окружной суд Никосии, требуя раскрыть данные о движениях по счетам Vesto Trading Limited для всех банков Кипра.

Исмаилов и его компания — поручители по кредитам двух компаний Tropicano Finance B. V (Нидерланды) и ООО «Руслайн 2000» в Банке Москвы. Кредиты были выданы с сентября 2012 года по февраль 2014 года.

Стоит отметить, что все перечисленные компании входили в принадлежащую Исмаилову группу АСТ. Они получили три займа на сумму свыше $230 млн. Сначала кредиты выплачивались, а затем этот процесс прекратился.

«Сейчас, учитывая штрафы и пени, господин Исмаилов должен кредитору более 19 млрд руб.», — пишет издание.

Напомним, руководитель группы АСТ (строительный, гостиничный, ювелирный, ресторанный, издательский бизнес, зарегистрирована в 1989 году) Исмаилов в декабре 2015 года по решению Арбитражного суда Московской области был признан банкротом. В марте 2017 года вновь был признан банкротом решением той же инстанции.