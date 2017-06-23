Анкара, 23 июня, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Турция отвергла призыв четырех арабских стран закрыть свою военную базу в Катаре, сообщает 23 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиабаза. Турция

По мнению Анкары, военная база в Катаре является гарантом безопасности и стабильности в Персидском заливе, а требование ее закрытия есть вмешательство в двусторонние отношения между странами.

Министр обороны Турции Фикри Ышик подчеркнул, что Анкара не собирается пересматривать свои соглашения с Дохой, подписанные в 2014 году, которые санкционируют нахождение военной базы Турции на территории Катара.

Державы Персидского залива выдвинули список из 13 требований к Катару, которые должны быть выполнены для урегулирования возникшего конфликта, в их числе закрытие военной базы Турции. Непосредственные требования к Турции пока предъявлены не были.

«Если подобные требования будут выдвинуты, то это будет вмешательством в наши двусторонние отношения», — подчеркнул Ышик.

Напомни, 5 июня 2017 года ряд арабских стран, в числе которых Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, разорвали дипломатические отношения с Катаром. Официальная причина — спонсирование терроризма и дестабилизация ситуации в регионе.