Донецк, 23 июня, 2017, 12:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 22 июня, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 35 раз, сообщают 23 июня СМИ народных республик.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по Первомайску, пгт Калиново, селам Калиновка и Сокольники.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 35 раз. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

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Обстрелами украинских силовиков были повреждены три дома в поселках Александровка и Трудовские. Также в результате огня украинской артиллерии без электроснабжения остались села Заиченко, Ленинское, Дзержинское и Коминтерново.

По данным Украины, двое военнослужащих ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 29 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Марьинки, Павлополя, Гнутово, Лебединского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Каменки, Авдеевки, Крымского, Новоалександровки, Донца, Троицкого, Счастья, Желтого, Лобачево.

Напомним, гражданская война между украинскими регулярными войсками и карательными батальонами и ополченцами ДНР и ЛНР длится с 2014 года. Несмотря на все попытки республик мирно урегулировать конфликт, Киев неоднократно нарушал все договоренности: срывал развод войск, нарушал режимы тишины, а также всячески саботировал выполнение Минских соглашений.