Махачкала, 23 июня, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Следственные органы по Республике Дагестан возбудили три уголовных дела в отношении троих местных жителей, которые подозреваются в финансировании терроризма, об этом сообщает сегодня, 23 июня, пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«По версии следствия, в 2014 году подозреваемые через информационно-транзакционный терминал одного из банков осуществили перевод более 100 тысяч рублей на банковские карты участников международной террористической организации, действующей на территории Сирийской Арабской Республики», — сообщили в ведомстве.

Также, по информации следствия, поступившие денежные средства террористы тратили на приобретение оружия, продуктов и амуниции.

По факту произошедшего, следственными органами было возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («финансирование терроризма). Задержанным грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемых», — подчеркнули в пресс-службе СК.

Расследование дела продолжается.