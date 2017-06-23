Балашиха, Московская область, 23 июня, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в городском округе Балашиха больше не будет работать на прием мусора, но он будет работать на прием чистых грунтов. Об этом сегодня, 23 июня заявил министр экологии и природопользования региона Александр Коган, сообщили в облправительстве.

Ben_Kerckx Свалка мусора

«Их необходимо завести сюда в большом количестве. Это делается для того, чтобы придавить отходы, которые завозились, ликвидировать запах, предотвратить возгорание. Через два дня начнет обслуживаться полигон, его нельзя оставлять в таком виде, — пояснил Коган. — От 100 до 200 машин с грунтом будет приходить сюда в течение суток после того, как мы определим план мероприятий по этому полигону и содержанию его до рекультивации».

По его словам «заявка на рекультивацию полигона уже направлена в Минприроды России. По нашим оценкам, это будет стоить 4 млрд рублей»

Проект рекультивации предполагает исследование состава отходов, плотности полигона, блокировку территории, отвод фильтрата и газа.

Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков уточнил, что за мусорным полигоном «Кучино» будет вестись постоянное наблюдение.

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Как сообщало ИА REGNUM 22 июня во время заседания правительства России Владимир Путин потребовал от руководства Подмосковья закрыть полигон в течение месяца и в кратчайшие соки подготовить необходимые документы. 23 июня глава Минэкологии Подмосковья Александр Коган сообщил об остановке работы кучинского полигона.

Напомним, вопрос о свалке в Балашихе был поднят 15 июня во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Местная жительница пожаловалась главе государства, что в черте города, вблизи детских садов и больниц, расположена самая крупная свалка Подмосковья. Президент заверил женщину, что разберется в проблеме.

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