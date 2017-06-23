Москва, 23 июня, 2017, 12:46 — ИА Регнум. В Московском планетарии прошла встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским, признанным героем Российской Федерации.

Марина Захарова ИА REGNUM 22 июня в московском планетарии состоялась лекция космонавта Сергея Рязанского

22 июня конференц-зал Московского планетария был полностью заполнен желающими узнать о профессии космонавта как можно больше. Среди пришедших можно было встретить как взрослых людей, интересующихся космонавтикой, так и юных посетителей, которые, возможно, планируют побывать на борту МКС.

Марина Захарова ИА REGNUM Сергей Рязанский отвечает на вопросы посетителей перед началом лекции

Сергей Рязанский рассказал о том, как он пришёл в космонавтику, о том, чему подготовка к полёту научила лично его, и поделился некоторыми захватывающими и смешными историями, подтверждая, что космонавты — самые обычные люди, которые усердно трудились и смогли достичь больших высот.

По его словам, самое главное в работе космонавта-испытателя — это постоянная учёба: легче назвать дисциплины, которые не пригодятся на МКС, чем перечислить то, что он должен знать и уметь.

«Я никогда не мечтал быть космонавтом, с детства хотел стать биологом, учёным», — признался Сергей Рязанский, показывая многочисленные фотографии с космической станции.

Марина Захарова ИА REGNUM Маленькие гости ловят каждое слово космонавта-испытателя

На протяжении всей лекции он шутил, общался с залом и разрушал некоторые мифы, сформировавшиеся в сознании людей. Например, космонавты не едят из тюбиков, еда находится в консервных банках, которые разогреваются с помощью специальной печки. Пол и потолок различаются при помощи надписей или специальных цветовых обозначений, а не по наличию каких-либо специальных креплений: они располагаются на всех поверхностях.

У посетителей была возможность узнать и про то, как происходит выход в открытый космос, услышать об ощущениях человека, который непосредственно побывал там. После такого живого и насыщенного общения никто из присутствующих не остался равнодушным.

Сергей Рязанский совершил первый полёт в космос в 2013 году и суммарно провёл 166 суток вдали от привычной нам гравитации. 28 июля 2017 года состоится ещё одна длительная экспедиция, в которой он примет участие.