Москва, 23 июня, 2017, 11:51 — ИА Регнум. В обращении о возможной блокировке мессенджера Telegram в открытом письме речь идет о соблюдении российского законодательства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

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«Речь идет о соблюдении российского законодательства», — отметил Левин, комментируя то, что глава Роскомнадзора Александр Жаров лично предупредил Павла Дурова о возможной блокировке мессенджера Telegram в открытом письме.

«Сам факт публичного обращения — не столько дань уважения Telegram и его руководителю, сколько понимание того, что этим сервисом пользуются миллионы граждан нашей страны», — сказал глава комитета Госдумы.

Роскомнадзор заблокирует мессенджер Telegram в России в случае отказа выполнить требования российского закона об организаторах распространения информации. При этом служба уже исчерпала «все имеющиеся возможности официальной коммуникации» с командой сервиса, говорится в открытом письме главы Роскомнадзора Александра Жарова.