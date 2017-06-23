Москва, 23 июня, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 12 июля представит календарь сезона 2017/2018. Об этом 23 июня сообщается на официальном сайте лиги.

Fanny Schertzer Хоккей

«Континентальная хоккейная лига завершила разработку проекта календаря сезона 2017/2018 и направила его участникам чемпионата. Финальная версия документа будет опубликована по его окончательном согласовании со всеми клубами», — говорится в сообщении.

Регулярный чемпионат начнется 21 августа 2017 года в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между СКА и ЦСКА и завершится 1 марта 2018 года. Каждая команда проведет на первом этапе по 56 матчей. Матчи плей-офф пройдут с 3 марта по 26 апреля 2018 года.

Официальная презентация календаря, который разрабатывался экспертной рабочей группой с декабря 2016 года, должна состояться 12 июля. Составители учитывали также загруженность в различных городах хоккейных арен, на которых будут проводиться другие мероприятия. В связи с этим, в домашних календарях некоторых клубов запланированы «сдвоенные» матчи — игры два дня подряд с разными соперниками.

Кроме того, на формирование календаря повлияло проведение различных общественных, политических или спортивных событий в различных городах, а также новогодние и другие мероприятия.

В расписании также предусмотрены официальные паузы на этапы Еврохоккейтура, а также на период подготовки сборной России и проведение Олимпийских зимних игр 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НХЛ опубликовала на своем официальном сайте календарь на предстоящий сезон 2017/18, в котором не предусмотрена пауза на олимпийские игры 2018 года. Руководство НХЛ отказалось прерывать регулярный чемпионат, чтобы дать хоккеистам возможность выступить в Пхенчхане.