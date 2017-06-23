Ярославль, 23 июня, 2017, 11:49 — ИА Регнум. В отношении депутата Ярославской областной думы Сергея Шмелева возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах региона. Сергей Шмелев известен тем, что он был потерпевшим по уголовному делу осужденного экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова. Именно у Шмелева Урлашов вымогал взятку, что привело к аресту бывшего мэра.

Duma.yar.ru Сергей Шмелев (слева)

Теперь же самого Шмелева обвиняют в уголовном преступлении экономического характера. Дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Речь идет о контракте по строительству сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации по улицам Ленинская и Окружная в городе Ростове Ярославской области, а также капитальном ремонте этих дорог. В 2012—2013 годах эти работы вела возглавляемая Шмелевым фирма «Радострой». Стоимость работ составила 282 млн рублей. Аукцион был оспорен, сроки заключения контракта сдвигались, в итоге на выполнение работ после заключения у подрядчика осталось около 2 месяцев. Также выявились проблемы с проектной документацией.

В итоге работы «Радострой» выполнить не успел, сроки были продлены и начались судебные тяжбы. Часть недостатков подрядчик исправил, а часть, касающихся строительства сетей, не исправлены до сих пор. Сам «Радострой» находится в процедуре банкротства. Деньги на реконструкцию дороги и сетей выделялись из областного бюджета через федеральный бюджетный кредит по программе развития моногородов.

До сих пор проблема улиц Ленинской и Окружной решалась в гражданских судах и при помощи переговоров администрации городского поселения Ростов и подрядчика. Возбуждение уголовного дела стало неожиданностью для депутата областной думы. Сергей Шмелев полагает, что оно имеет политическую окраску.

«Вчера вечером меня вызвали в следственный комитет, предъявили обвинение. Требовали дать признательные показания. Я отказался, так как считаю себя невиновным. Сегодня должны были в суде избирать меру пресечения. Но, видимо, не подготовились нормально, суд перенесен. Это все связано с делом Урлашова, человек инициировал его в то время, когда расследовалось дело мэра Ярославля. Я тогда просил государственную защиту. Сейчас кто-то решил его реанимировать. Кто-то активно использует «карту Урлашова», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Сергей Шмелев.

Отметим, что заказчиком строительства сетей и капремонта дороги в 2012 году была администрация городского поселения Ростов. В то время ее возглавлял Юрий Бойко, впоследствии ставший заместителем губернатора области по внутренней политике, покинувший свой пост в конце 2016 года после смены руководства региона в декабре 2016 года.