Москва, 23 июня, 2017, 11:46 — ИА Регнум. «Цены на нефть заметно упали и не собираются останавливаться. Судя по отчету министерства энергетики США, наращивание объемов добычи черного золота продолжиться и в июле. Ливия наращивает добычу и тоже планирует продолжать это в июле. Значит, еще пару месяцев падение нефтяных котировок будет продолжаться, что будет оказывать негативное влияние на курс нашей национальной валюты», — отметил Чернов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«ЕС и штаты продлили экономические санкции в отношении РФ еще на полгода. Причем Штаты эти санкции даже расширили. Теперь российские банки смогут брать кредиты не на 90 дней, а всего на 30. Также не стоит исключать и сезонный фактор, когда в период летних отпусков спрос на иностранную валюту в РФ растет, что также увеличивает ее стоимость», — пояснил эксперт.

«Но фундамент фундаментом, а технику никто не отменял. 22 июня, несмотря на продление санкции в отношении РФ, рубль вдруг укрепился к доллару просто потому, что достиг психологически важной отметки в 60 рублей за доллар. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль, ведь обвалился рубль буквально за три дня почти на 3 рубля, а это неплохая прибыль за очень короткий срок», — считает Чернов.

«Фиксация покупок долларов вызвала откат котировок к отметке в 59 рублей за доллар. И этот откат рекомендуется использовать для наращивания покупок долларов. Нужно покупать доллары по 59 рублей, а при откатах к 58 следует докупить, так как до конца лета есть все шансы увидеть отметки 62−65 рублей за доллар», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 23 июня официальные курсы Центробанка РФ составляют 60,14 рубля за американскую валюту и 67,14 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 14 и 35 копеек соответственно.