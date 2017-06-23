Москва, 23 июня, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Западные циклоны продолжают влиять на погоду в Московском регионе. В выходные 24 и 25 июня погода в столице будет прохладной, сообщает Гидрометцентр России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Погода в Москве

«Температура на фоне небольших колебаний будет все-таки стремиться к климатической норме. Пройдут кратковременные дожди», — отмечают синоптики.

Ночью в субботу, 24 июня, в Москве будет 6−8 градуса тепла, в Подмосковье — 4−9 градусов, местами небольшой дождь. Днем осадков не будет, а воздух прогреется до 18−20 градусов в столице и до 15−20 по области.

В ночь на воскресенье, 25 июня, дождей не будет, в Москве — 9−11 тепла, в регионе — 6−11 тепла. Днем местами пройдет небольшой дождь, потеплеет до 19−21 в мегаполисе и до 17−22 по области.

Последняя рабочая неделя июня начнется с потепления: днем 26 июня в Москве до плюс 24 градусов, 27 июня ожидается от 17 до 22 градусов тепла.