Москва, 23 июня, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Состоялся конструктивный и заинтересованный диалог с главой ФСБ Александром Бортниковым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная безопасность

«Информация, которую мы услышали… мы посмотрим, есть ли необходимость вносить изменения в действующие законы», — заявил он.

В Госдуме прошло в закрытом режиме обсуждение информационной безопасности.

«Защита интересов государства, суверенитета РФ — наша общая задача, которая нас всех объединяет», — сказал Пискарев.

Депутаты работают над совершенствование законодательства, направленного на борьбу с экстремизмом и терроризмом в том числе и в информационном пространстве, заверил глава комитета.