Брянск, 23 июня, 2017, 11:58 — ИА Регнум. В Брянской области разрушается трехсотлетняя церковь, являющаяся памятником федерального значения. Как сообщают жители села Новый Ропск Климовского района, о необходимости реконструировать памятник сельчане говорят уже три года. Однако дело не трогается с места.

Единый государственный реестр объектов культурного наследия Николаевская церковь в селе Новый Ропск Климовского района

Жители села обратились в издание «Брянские новости». По их словам, еще в 2014 году было принято решение о реконструкции. Тогда жители обратиться к епископу Клинцовскому и Трубчевскому Сергию. Было принято решение восстанавливать храм за счет пожертвований. Кроме того, помочь обещал и депутат областной думы Владимир Драников. Однако епископа перевели из Брянской области, а его преемник епископ Владимир заявил, что в памятнике архитектуры федерального значения церковь ничего делать не может.

«Сейчас обветшавший памятник архитектуры стоит с покосившимися куполами, поржавевшей крышей, разбитыми стеклами», — цитирует издание жителей.

Согласно Единому государственному реестру объектов культурного наследия, Николаевская (Свято-Никольская) церковь была построена в 1732 году. Она является памятником градостроительством и архитектуры. Храм был внесен в список памятников федерального значения в 1995 году.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Брянской области пострадал еще один памятник — разрушилась стена Свенского монастыря. Обвал штукатурки произошел на площади примерно в 15−20 квадратных метров.

В епархии тогда сообщили, что стена была построена в советское время. Заняться восстановлением в епархии планировали после празднования Пасхи, то есть после 23 апреля 2017 года.

Ранее в соседней Воронежской области депутаты областной думы внесли в Госдуму законопроект, принятие которого, по мнению общественников, только усугубит положение памятников в регионах. Депутаты предлагают передать полномочия по изъятию памятников регионального значения региональным властям. Сейчас изымать памятники могут только федеральные органы власти. При этом эксперты заявили, что в случае принятия законопроекта, на месте памятников культуры в регионах моментально начнут появляться новостройки.