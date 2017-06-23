Канск, Красноярский край, 23 июня, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В Красноярском крае после майских пожаров, в которых погибли люди, начата доследственная проверка в отношении главы города Канска по факту халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 июня, в Следственном комитете РФ.

Ефим Волков. Пожар. 1905

По предварительным данным, 24 мая 2017 года в городе Канске произошло возгорание жилых домов на улицах Первомайской, Тихой, 2-й Тихой, Николенко. В ведомстве отметили, что глава Канска Надежда Качан не приняла мер к введению режима чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами, и информированию населения об угрозе возникновения пожаров и необходимости эвакуации. По этой причине огонь в городе распространился, людям и организациям был причинён крупный ущерб в размере около 50 миллионов рублей. Огонь уничтожил 57 домов, погибли два человека.

«В настоящее время получены и изучаются служебные документы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СКР.

Читайте также: Красноярские пожары как «результат плохого хозяйствования местных властей»

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 24 июня 2017 года в Красноярском крае резко осложнилась пожарная обстановка. Стали поступать сообщениям о возгораниях в населённых пунктах. В Канске огонь уничтожил несколько десятков домов (по данным властей региона — 78), где проживали около 250 человек. Всего в Красноярском крае пожары уничтожили порядка 130 домов. Без жилья остались более 500 человек. Погибли три человека.

Напомним, Надежда Качан (родилась 6 ноября 1955 года в г. Канске) является главой Канска с 2012 года.