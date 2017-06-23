Курган, 23 июня, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ по Курганской области возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в «Курганском областном перинатальном центре», об этом сообщили 22 июня в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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«Установлено, что после сложных родов новорожденному, находящемуся в тяжелом состоянии, медицинским персоналом учреждения оказывалась необходимая помощь, в том числе производилась искусственная вентиляция легких. Спустя двое суток после рождения, ребенок скончался», — сообщается в ведомстве.

По факту произошедшего, следствием было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые медицинские экспертизы», — отметили в пресс-службе.

Также по результатам расследование следователи дадут юридическую оценку действиям медперсонала больницы.

Расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области погиб 4-месячный ребенок после того, как мама младенца обратилась за помощью к врачу-педиатру. Врач неверно оценила тяжесть состояния больного ребёнка и не вызвала бригаду скорой медицинской помощи, после чего ребенок погиб.