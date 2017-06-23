Киев, 23 июня, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Одной из главных причин уменьшения числа граждан Украины является социально-политическая эмиграция, заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Элла Либанова, сообщает 23 июня «ГолосUA».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отток населения

По ее словам, украинская молодежь, в основном, не видит будущего в своей стране, в связи с чем на Украине становится много эмигрантов. Либанова отметила, что свою лепту в сложную демографическую ситуацию в стране вносит невозможность приобрести дешевое жилье.

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Эксперт также добавила, что уровень рождаемости на Украине примерно равен среднему стандарту, вследствие чего его повышения ожидать не приходится. Так, по мнению завтодела Института демографии Ирины Курило, украинские семьи не рожают сегодня много детей, в лучшем случае имея одного ребенка.

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Напомним, за 16 лет, с 2000 года по 2016 год, на Украине число граждан уменьшилось на 10 млн человек — до 42 млн. А по мнению некоторых экспертов, если учитывать все потери от военных действий в Донбассе и остальные показатели, то реальное количество жителей на Украине составляет не более 36 млн человек.