Москва, 23 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на устранение избыточных требований при регистрации брака через сайт госуслуг, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

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Предлагается исключить необходимость представления одновременно с заявлением в электронной форме скан-копий документов.

Сведения, необходимые для принятия предварительного решения о регистрации акта гражданского состояния, указываются при заполнении заявления в электронной форме, причем сведения о лице, заполняющем заявление, вносятся автоматически, с использованием сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», отмечают авторы.

Проверка содержащихся в заявлении сведений будет производиться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов.

Сейчас вступающие в брак должны при подаче заявления в электронной форме с использованием ЕПГУ прикладывать к заявлению скан-копию документа, удостоверяющего личность, а также скан-копию документа, подтверждающего расторжение предыдущего брака.