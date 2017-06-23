Санкт-Петербург, 23 июня, 2017, 11:46 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга завершаются приготовления к празднику выпускников «Алые паруса». В современном формате он пройдёт уже в тринадцатый раз. Как сообщили организаторы, в этом году на празднике ожидается 80 тысяч гостей, которые попадут в район его проведения по пригласительным билетам.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

Главными героями праздника станут 31 тысяча выпускников петербургских школ 2017 года, их родители и родственники, учителя. Кроме того, в Петербург были приглашены шесть тысяч выпускников школ из других городов России и зарубежных стран.

К числу зрителей праздника также можно будет отнести десятки или даже сотни тысяч петербуржцев и гостей Северной столицы, которые заполняют мосты и набережные вблизи места проведения «Алых парусов», чтобы наблюдать за масштабным пиротехническим шоу над Невой.

Подготовка к празднику в последние дни серьезно осложнила дорожную ситуацию в городе. Причем, ни недавний международный экономически форум, ни матчи Кубка конфедераций, которые проходят в Северной столице, не приводили к таким затяжным и масштабным пробкам, какие возникли в связи с «Алыми парусами».

В первую очередь, это объясняется локацией праздника: концертная программа проходит на Дворцовой площади, а светомузыкальное шоу, с участием парусника под алыми парусами, разворачивается в акватории Невы, между Дворцовым и Троицким мостами. Именно последний стал базой для монтажа различного светового и звукового оборудования, необходимого для представления.

В связи с этим еще с начала недели одну сторону моста полностью закрыли для движения машин и пешеходов, а по другой полосе пустили поток по направлению к центру города. Невозможность выбраться из центра через Троицкий мост сразу же привела к огромным проблемам для автомобилистов: машины двинулись к другим ближайшим мостам через Большую Неву, из-за чего движение на прилегающих к ним улицах и проспектах превратилось в пытку. Особенно это относится к Литейному мосту, Литейному проспекту и примыкающим к нему улицам.

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Для репетиции прохождения парусника Троицкий мост полностью закрывали и разводили с вечера 22 июня до пяти утра 23 июня. Но главное испытание предстоит сегодня, 23 июня. На это время город полностью лишится переправы между центром и Петроградской стороной.

В 14:00 Троицкий мост разведут на целые сутки — до 14:00 часов 24 июня. Это максимальное время разводки, необходимое организаторам «Алых парусов», объяснили городские власти. Остальные мосты во время праздника не разводятся, успокоили горожан в Смольном. Ранее чиновники предложили петербуржцам вообще не пользоваться автомобилями в дни, предшествующие «Алым парусам» и непосредственно в день их проведения.

Готовятся к самому масштабному городскому празднику и коммунальные службы. На поддержание чистоты в центре Петербурга будут брошены более 220 дворников, сообщили в городском комитете по благоустройству. Они будут убирать Дворовую площадь и прилегающие улицы.

В местах массовых гуляний будет дополнительно установлено 109 контейнеров для сбора мусора емкостью от 1 до 20 кубометров. Из маленьких емкостей в большие дежурные бригады будут оперативно выгружать мусор, не допуская его попадания на тротуары.

«Сразу после окончания праздничного концерта приступят к уборке пылесосы, поливомоечные машины, погрузчики и самосвалы. Всего на уборке улиц и тротуаров будет задействовано 110 единиц специализированной дорожной техники», — пообещали в Смольном.

Как показал опыт предыдущих праздников «Алые паруса», после гуляющих выпускников остаются горы мусора и битого стекла, однако петербургские службы, отвечающие за чистоту, вполне справляются с их уборкой к утру следующего дня. Аналогичная задача перед коммунальными службами поставлена и на этот раз — полностью очистить и вымыть улицы после к раннему утру субботы.

Тем временем организаторы «Алых парусов» раскрыли некоторые моменты предстоящего шоу. «Алые паруса» в 2017 году расскажут о том, каким будет будущее. То есть мир, который создадут сегодняшние выпускники. «Будущее начинается сегодня!», — таков девиз праздника выпускников в этом году», — отметили те, кто готовит мероприятие.

Центром представления станет, как обычно, Дворцовая площадь, на которой выстроена огромная сцена с большим количеством статичных и движущихся экранов, и специальной канатной дорогой для воздушного театра

Праздник «Алые паруса» начнётся в 22:00 с яркого театрализованного пролога. После традиционного удара в корабельную рынду начнется концерт с участием популярных у молодежи российских исполнителей. Их отобрали в ходе опроса старшеклассников петербургских школ. Хедлайнером концерта станет группа «Мумий Тролль». Ведущими, как и в прошлом году, будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

Кульминацией праздника в 00:40, когда петербургская белая ночь проходит свой самый темный момент, станет пиротехническое шоу в акватории Невы. В его завершении в пролете Троицкого моста появится главный символ праздника — бригантина под алыми парусами. Эта роль вновь поручена экипажу шведского парусника Tre Kronor af Stockholm, который прибыл в Петербург еще 19 июня.

Отметим, что власти Петербурга ранее рассматривали возможность замены шведского парусника в качестве главного символа праздника на российское учебное судно «Юный Балтиец», закрепленное за Морским техническим колледжем. Однако позже стало известно, что этого не произойдет: в конце апреля учебный парусник «Юный Балтиец» впервые после капитального ремонта отправился для совершения дальних морских переходов с курсантами колледжа для закрепления на практике их теоретических знаний.

Пиротехническое шоу на «Алых парусах» 2017 года будет сопровождаться уникальным саундтреком, в котором в новых аранжировках и необычном исполнении, с использованием экзотичных и этнических инструментов, прозвучат музыкальные темы Дунаевского, Глиэра и Соловьева-Седова.

Кроме того, зрители и гости «Алых парусов» услышат голоса оперных певцов Владимира Целебровского и Методие Бужора, дуэта Светланы Сургановой и солиста группы «Tequilajazzz» Евгения Фёдорова.

Музыкальное сопровождение обеспечат объединённый симфонический оркестр и Молодежный хор телевидения и радио Санкт-Петербурга. «Соединение невероятных пиротехнических картин и симфонической музыки создаст эффект единого мультимедийного спектакля на берегах Невы», — обещают организаторы «Алых парусов».

Они также напоминают, что вход на Дворцовую набережную и Дворцовую площадь открыт только для выпускников и тех, кого они возьмут с собой на праздник: каждый выпускник петербургских школ и училищ получил по два пригласительных билета.

После праздника у его гостей не должно возникнуть проблем с тем, как добраться домой: петербургское метро в ночь на 24 июня не закроется.

Напомним, что в 2016 году петербургский праздник «Алые паруса» был признан «Лучшим городским событием» в Европе по версии премии событийного маркетинга «European Best Event Awards». Прямая телевизионная трансляция «Алых парусов» начнётся ровно в 22:00 на «Пятом канале».