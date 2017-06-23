Брянск, 23 июня, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Брянская мэрия попыталась запретить в город акцию «Зажги свечу», организованную местными коммунистами. Несмотря на запрет, мероприятие состоялось. Комсомольцы и коммунисты называют действия властей «проявлением неофашизма», говорится в сообщении на сайте брянского отделения КПРФ.

Построение партизанского отряда перед рейдом в тыл врага.Два партизана из Брянской области

Отказ в проведении акции подписал врио главы городской администрации Виктор Предёха. Как сообщают члены КПРФ, основание стало то, что, по мнению чиновника, мероприятие — публичное, а значит, о нем нужно сообщать за 10 дней.

«Случилось невообразимое для России, но обыденное для бандеровской Украины и неофашистской Прибалтики! Брянские власти в лице и. о. главы администрации В. Н. Предёхи запретили (!!!) провести 22 июня в День памяти и скорби траурное мероприятие, назвав его публичным (т. е. протестным!), заявили о необходимости сообщать о нём за 10 дней и предложили изменить дату и место его проведения!», — говорится в сообщении на сайте.

Сейчас коммунисты требуют от главы горадминистрации Александра Макарова уволить Виктора Предёху.

Коммунисты все-таки провели мероприятие. В 03:00 22 июня активисты пришли к памятнику в урочище «Лесные сараи», где в годы Великой Отечественной войны были похоронены 17 тысяч мирных жителей. После участники прошли до площади Партизан, где зажгли свечи.

«Несмотря на фактический запрет в проведении акции памяти, никто шествию не мешал — видимо, власть решила не усугублять и без того скандальную ситуацию. Лишь водители немногих проезжавших машин сигналили активистам, проявляя поддержку и солидарность», — сообщают в партии.