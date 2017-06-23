Калуга, 23 июня, 2017, 11:15 — ИА Регнум. В Калужской области накануне произошло ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, об этом сообщает сегодня, 23 июня, ТК «Звезда».

Цитата из видео ДТП с автобусом с туристами из Швейцарии. gtrk-kaluga.ru ДТП в Калужской области

В автобусе в момент аварии находилось 37 туристов, все они — граждане Швейцарии. Автобус направлялся в Калугу на сельскохозяйственную выставку.

По информации агентства, водитель автобуса не разобрался в приоритете движения на одном из перекрестков федеральной трассы М-3 и преградил путь большегрузу, который не сумел затормозить и столкнулся с автобусом.

От полученного удара автобус отнесло к двум сотрудникам ГИБДД, которые в этот момент находились неподалеку, после чего их отбросило в кювет. Прибывшие на место спасатели доставили сотрудников автоинспекции в больницу.

Отмечается, что никто из иностранных граждан не пострадал, однако они несколько часов были вынуждены ждать другой автобус из Москвы. На месте ДТП образовалась многокилометровая пробка.