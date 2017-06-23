Балашиха, Московская область, 23 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Твердые бытовые отходы, ранее направлявшиеся на полигон «Кучино» в городском округе Балашиха, будут распределены по четырем районам Подмосковья. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, передает 23 июня RT.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Свалка ТБО. Подмосковье

По его словам, полигоны в Ногинском, Можайском, Клинском и Люберецком районах готовы принимать и распределять потоки отходов. Это «Торбеево», «Тимохово», «Храброво» и Алексинский карьер.

Как отметил Коган, до закрытия на кучинский полигон ТБО поступало до 90% мусора московского мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о свалке в Балашихе был поднят 15 июня во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Местная жительница пожаловалась главе государства, что в черте города, вблизи детских садов и больниц, расположена самая крупная свалка Подмосковья. Президент заверил женщину, что разберется в проблеме.

22 июня во время заседания правительства России Владимир Путин потребовал от руководства Подмосковья закрыть полигон в течение месяца и в кратчайшие соки подготовить необходимые документы. 23 июня глава минэкологии Подмосковья Александр Коган сообщил об остановке работы кучинского полигона.