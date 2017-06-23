Владивосток, 23 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) будет выпускать специалистов в области создания новых лекарств из морских организмов. Об этом 22 июня сообщается на сайте вуза.

Ronile Ламинарии. Морские водоросли

В Школе естественных наук ДВФУ открыта новая образовательная программа «Медицинская химия», по которой студентов будут обучать в течение пяти лет. Сообщается, что учащихся научат выделять биологически активные соединения из природных источников, синтезировать их аналоги и исследовать действие на молекулярном уровне.

«Главная особенность обучения в том, что студент вместе с высококлассным химическим образованием получает знания по биологии, биомедицине и биотехнологии», — говорится в сообщении.

Для новой программы преподавателями ДВФУ разработаны уникальные курсы «Введение в молекулярную фармакологию», «Основы молекулярной иммунологии», «Целенаправленный синтез органических соединений», «Компьютерное моделирование биомолекул», «Генетика и молекулярная биология».

Партнером ДВФУ будет Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН. Студенты новой специальности будут проходить ежегодные практики на Морской экспериментальной станции на юге Приморья, принимать участие в экспедициях и научной работе института.

Новая специальность предусматривает набор на 18 бюджетных мест.