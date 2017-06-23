Брюссель, 23 июня, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Все 28 членов ЕС подтвердили приверженность к выполнению Парижского соглашения по климату, пишет 22 июня Der Kurier.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Дональд Туск

Об этом по окончанию первого дня саммита ЕС в своем Twitter написал председатель Европейского Совета Дональд Туск.

«Члены ЕС обязуются выполнять требования по защите климата, а также продолжать вести борьбу с его изменением», — написал Туск.

Данный вопрос стоит на повестке дня саммита, так как на фоне выхода США из Парижского соглашения, о котором Дональд Трамп объявил в начале июня, всем членам союза важно вести еще более слаженную работу по защите климата, пишет издание.

Напомним, Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали 194 страны в декабре 2015 года. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который так и не был выполнен.

Данное соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.