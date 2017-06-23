Ярославль, 23 июня, 2017, 10:37 — ИА Регнум. 22 июня Ярославское областное отделение партии «Коммунисты России» выдвинуло кандидата на пост губернатора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Табличка на здании правительства области

Кандидатом «Коммунистов России» стал безработный житель Вологды Кирилл Панько. В 2014 году он выдвигался на пост губернатора Вологодской области, но не был зарегистрирован. Кирилл Панько также являлся кандидатом в мэры Вологды, депутаты Государственной Думы России, Вологодской областной и городской думы. До 2013 года он выдвигался о КПРФ, с 2013 — от «Коммунистов России». Кирилл Панько работал помощником депутата Государственной Думы России, юридическим консультантом МУП «Ока».

Панько стал шестым кандидатом на пост губернатора Ярославской области. Ранее от «Единой России» был выдвинут врио главы региона Дмитрий Миронов, от «Яблока» — бывший заместитель губернатора Олег Виноградов, от ЛДПР — депутат собрания Переславского района Андрей Ватлин, от КПРФ — депутат областной думы Михаил Парамонов, а от «ПАРНАСа» коллега Парамонова по депутатской деятельности в региональном парламенте Сергей Балабаев.