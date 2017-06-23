Верховная Рада пошла в наступление: готовится импичмент Порошенко
Киев, 23 июня, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Подготовка к процедуре импичмента украинского президента Петра Порошенко готовится фракциями Верховной рады, пишет 23 июня газета «Известия».
Как сообщил депутат Рады Юрий Одарченко («Батькивщина») процедура готовится рядом фракций. «Батькивщина» — инициатор процесса.
Издание уточняет, что согласие достигнуто с рядом депутатов Оппозиционного блока, партии «Самопомощь» и некоторыми внефракционными парламентариями.
В ближайшее время депутаты рассмотрят внесенный в Раду законопроект об импичменте. Сейчас процедура регулируется 111 статьей украинской конституции, но реальный регламент импичмента, который можно было бы применить на практике, в ней не прописан.
Как пояснил представитель «Батькивщины» Борис Тарасюк, импичмент в настоящей редакции конституции «не имеет юридических механизмов».
По словам бывшего украинского министра юстиции Елены Лукаш, в настоящее время процедура импичмента почти нереализуема.
«Кроме того, процедурного закона, регламентирующего механизмы, порядок создания и работы спецкомиссии по импичменту, процедуры проверки и принятия решения об импичменте судами также нет», — отметила она.
Причиной недовольства депутатов является невозможность «терпеть коррупцию и злоупотребление властью». По словам Тарасюка, президент и правительство «не выполнили задания, данные им народом».
Комментируя инициативу депутатов, Игорь Луценко («Батькивщины») назвал шесть причин для импичмента Порошенко.
«Наиболее важные: невыполнение конституции в части введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии и невыполнение других полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов», — сказал он.
Ранее Киевский областной совет на своем сайте разместил сообщение о том, что депутаты поддерживают импичмент Порошенко.
«Обращение поддержано 57-ю депутатами Киевского областного совета во время пленарного заседания 15-й сессии Киевского областного совета VII созыва», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Вашингтоне состоялась краткая встреча Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. Она длилась всего несколько минут. Обошлось даже без положенной в таких случаях совместной пресс-конференции двух лидеров и оглашения каких-либо достигнутых договоренностей.