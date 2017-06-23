Киев, 23 июня, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Подготовка к процедуре импичмента украинского президента Петра Порошенко готовится фракциями Верховной рады, пишет 23 июня газета «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Как сообщил депутат Рады Юрий Одарченко («Батькивщина») процедура готовится рядом фракций. «Батькивщина» — инициатор процесса.

Издание уточняет, что согласие достигнуто с рядом депутатов Оппозиционного блока, партии «Самопомощь» и некоторыми внефракционными парламентариями.

В ближайшее время депутаты рассмотрят внесенный в Раду законопроект об импичменте. Сейчас процедура регулируется 111 статьей украинской конституции, но реальный регламент импичмента, который можно было бы применить на практике, в ней не прописан.

Как пояснил представитель «Батькивщины» Борис Тарасюк, импичмент в настоящей редакции конституции «не имеет юридических механизмов».

По словам бывшего украинского министра юстиции Елены Лукаш, в настоящее время процедура импичмента почти нереализуема.

«Кроме того, процедурного закона, регламентирующего механизмы, порядок создания и работы спецкомиссии по импичменту, процедуры проверки и принятия решения об импичменте судами также нет», — отметила она.

Причиной недовольства депутатов является невозможность «терпеть коррупцию и злоупотребление властью». По словам Тарасюка, президент и правительство «не выполнили задания, данные им народом».

Комментируя инициативу депутатов, Игорь Луценко («Батькивщины») назвал шесть причин для импичмента Порошенко.

«Наиболее важные: невыполнение конституции в части введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии и невыполнение других полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов», — сказал он.

Ранее Киевский областной совет на своем сайте разместил сообщение о том, что депутаты поддерживают импичмент Порошенко.

«Обращение поддержано 57-ю депутатами Киевского областного совета во время пленарного заседания 15-й сессии Киевского областного совета VII созыва», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Вашингтоне состоялась краткая встреча Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. Она длилась всего несколько минут. Обошлось даже без положенной в таких случаях совместной пресс-конференции двух лидеров и оглашения каких-либо достигнутых договоренностей.