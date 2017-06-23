Москва, 23 июня, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Выпускникам российских школ не стоит бояться своих амбиций и постановки сверхзадач. Об этом, как передает пресс-служба Кремля, сообщил президент России Владимир Путин, обращаясь к молодым людям.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, выпускники прощаются сегодня, 23 июня, с интересной и незабываемой школьной жизнью.

«Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим, — говорит глава государства. — Пробуйте, дерзайте, принимайте решения».

Президент России также советует закончившим школы молодым людям не бояться своих амбиций и постановки сверхзадач.

«Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал, — сказал Путин. — Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас».