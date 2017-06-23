Москва, 23 июня, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Около половины жителей России (45%) среди разных мер по борьбе с курением самой эффективной мерой называют запрет на курение в общественных местах. На ситуацию также влияют запрет на рекламу сигарет (32%), разъяснительная работа о вреде курения (28%) и продажа сигарет в закрытых витринах (25%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

(сс)GDJ Сигареты

Печать на пачке сигарет изображений негативных последствий курения называют эффективной мерой 19%.

Наименее действенной мерой считается введение обезличенной (унифицированной) упаковки — эффекта от нее ожидают только 2% опрошенных.

Введение обезличенной пачки сигарет 67% респондентов считают избыточной мерой. 28% опрошенных говорят, что обезличенная упаковка поможет в борьбе с курением.

Оформление пачки сигарет необходимо для качественного информирования потребителя о бренде и характеристиках сигарет — полагают 53% опрошенных, тогда как рекламу курения в этом видят вдвое меньше (27%).

53% граждан РФ считают, что введение обезличенной упаковки ограничит право потребителя на выбор, не согласны с этим 37% опрошенных.

Цена и качество — ключевые факторы, влияющие на выбор сигарет для регулярного курения — их назвали 38% и 36% тех, кто курит или бросил курить.

Опрос проведен 6−7 июня 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России разрабатывается система маркировки табачной продукции, призванная сократить число фальсификата на рынке. Заместитель главы Минздрава Дмитрий Костенников ранее заявлял, что «с введением обезличенной пачки сигарет и прослеживаемой системы маркировки проблема фальсификата будет решена. Каждый с помощью мобильного телефона сможет посмотреть — фальсифицированная это продукция или нет».

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